日本で「ぶつかり族」に遭遇したという中国人観光客が当時の様子について語った。中国メディアの極目新聞が4日付で伝えた。「ぶつかり族」とは街や駅などの人混みで通行人に故意にぶつかる人を指す。最近では、渋谷のスクランブル交差点で台湾から観光に来ていた女の子に女性が故意にぶつかって跳ね飛ばす動画が物議を醸し、中国駐日本国大使館が注意を呼び掛けている。記事によると、日本で実際に被害に遭ったという徐（シュー）