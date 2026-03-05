ロックバンド・cali≠gariが、2028年9月10日をもって“第8期”を終了し、解散することを発表した。あわせて、解散に向けた活動を“終活”と銘打ち、9月より始動することも明らかにした。【写真】cali≠gari、解散発表WEBフライヤー1993年に結成され、35周年の最後の日である2028年9月10日に終止符を打つ。公開されたWEBフライヤーには「少し早いですが、終活はじめます。」との文章が掲載されている。“終活”第1弾として、9