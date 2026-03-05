千葉県香取市の香取神宮に油のような液体をまいたとして、建造物損壊の疑いで逮捕された医師金山昌秀容疑者（63）が「聖霊に導かれるまま訪れた神社仏閣にオイルを塗った」と供述していることが5日、県警への取材で分かった。