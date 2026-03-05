フィギュアスケート世界ジュニア選手権フィギュアスケートの世界ジュニア選手権が4日（日本時間5日）、エストニア・タリンで行われ、男子ショートプログラム（SP）で中田璃士（りお、TOKIOインカラミ）が89.51点で首位発進した。イリア・マリニン（米国）が保持していた88.99点を上回るジュニア世界歴代最高得点。好演技直後の振る舞いにも注目が集まった。17歳の逸材、中田は冒頭のトリプルアクセル（3回転半ジャンプ）で出来