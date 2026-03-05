防衛省は５日、イラン情勢を受け、邦人輸送のための航空自衛隊機を周辺国に派遣する方向で調整を始めた。小泉防衛相が同日未明、自身のＸ（旧ツイッター）で、派遣先の検討や、使用する機体と派遣要員の選定など「具体的な準備を進め、出国に向けた調整に入る」と明らかにした。中東情勢は緊迫化しており、２日にはイスラエルからの出国を希望する邦人５人が、４日にはイランから２人がそれぞれ現地の日本大使館が用意したバス