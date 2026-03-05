俳優の谷原章介がMCを務めるフジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に5日、出演。米軍がイランの軍艦に魚雷攻撃し撃沈させた映像を受けて、「第三次世界大戦みたいなものに近づいている」などと危惧した。米軍によると、魚雷で軍艦を撃沈するのは第二次世界大戦以来という。谷原は「改めてロシアがウクライナで行っている戦争だったり、イスラエルがガザで行っている戦争だったりとか、今回アメリカとイ