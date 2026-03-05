米国防総省で会見を行うヘグゼス国防長官＝4日/Pool（CNN）トルコへ向けて4日に発射されたイランのミサイルは、NATO（北大西洋条約機構）の防空システムの一翼を担う地中海の米海軍駆逐艦によって迎撃されたことが分かった。事情に詳しい情報筋2人が明らかにした。ヘグセス米国防長官は4日の記者会見でこの件に触れ、加盟国の一つに対する攻撃を全加盟国への攻撃とみなすNATO条約第5条を発動させる結果になるとは「考えていない」