「性の人類学」とは何か人間のセックスは多様だ。他の多くの動物は、決まったサイクルで訪れる「繁殖期」にのみ、セックスをするが、人間は年中しているし、全然しないこともある。また、必ずしもその目的は繁殖のためではない。さらに対象も異性とは限らない。人間ではない場合だってある。日常的には隠されていて、基本的に他人とは共有しない行為であるがゆえに、そのやり方は人によってさまざま。さらに人間社会全体に目を向け