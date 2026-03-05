「高市トレード」に沸いた衆院選後の株価上昇分が一気に吹き飛んでしまった。【もっと読む】日銀の利上げに暗雲…米・イスラエルのイラン攻撃で日本で値上げラッシュが進む4日の東京株式市場は全面安の展開。日経平均は一時前日比2600円超の下落となり、約1カ月ぶりに5万5400円を割った。終値は前日比2033円51銭安の5万4245円54銭だったが、下げ幅は史上5番目の大きさ。3日連続の下落で4600円も下げ、選挙後の上昇分4500円超がす