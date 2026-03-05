フリーアナウンサーの矢端名結が4日、自身のインスタグラムを更新。人気芸人の夫との映画デートを報告した。 【写真】ドリンク片手に久々の映画デート10歳上の夫の表情がww 矢端アナは「夫がアンバサダーを務める『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』を4DXで観てきました」と報告。アップしたのはポスターの前でドリンクを手にする夫でコンビ結成20年のお笑いコンビ・アルコ＆