嵐が3月4日、新曲「Five」をデジタルシングルとして配信リリースした。午前０時に配信されると「#嵐_Five」「#ARASHI_is_back」など嵐関連のハッシュタグが上位を席巻、《嵐らしい曲!!!》《大野君の声変わらない》《翔くんで始まり大野くんで締めてて嵐らしい》などと称賛コメントが続いた。【写真】櫻井翔「嵐」 終了後はひとり勝ち？ 選挙に五輪“無毒”キャスターが時代にドンピシャ！同曲はJ-POP調でデビュー曲「A・RA・SH