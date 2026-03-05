演出家の宮本亞門（６７）が、７日と１４日に放送されるＢＳ日テレのトーク番組「森田健作アワー人生ケンサク窓」（午前９時〜９時３０分）に出演する。番組は元千葉県知事で俳優の森田健作（７６）が司会を務め、ゲストとともに「人生を振り返りながら、今を生き抜く」ヒントを探る内容。２人は今回が初対面で、森田が「一度お会いしたいと思っていた」と語ると、宮本は「何か大きく背負っているものが見えますね」と応じた。