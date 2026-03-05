ＷＢＣ日本代表の１次ラウンド初戦（６日・東京ドーム）の相手で、５日の開幕戦で豪州代表と対戦する台湾代表の曽豪駒監督が東京ドーム内で試合前会見に臨み、タイガース傘下の李灝宇内野手（２３）が左脇腹の負傷のため、戦線離脱することを明かした。指揮官は「このような事になってしまって、私たちが望んだことではない。李が一番悲しんでいる。所属チームからは、戻って来て欲しいと。急なことでした。最終決定は今