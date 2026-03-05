阪神は５日、兵庫・西宮神社を参拝し、必勝祈願を行った。藤川球児監督とコーチ、選手、球団関係者らが参加。約５００人のファンも駆けつけ、球団史上初の連覇を祈った。指揮官は「熱覇」と絵馬に記し、２７日の巨人戦（東京Ｄ）で開幕投手に指名された選手会長の村上は「しっかり結果として、ファンの皆さんに恩返ししたい。チームとしてもいい成績で終われるように頑張っていきたい」と思いを込めた。西宮神社の吉井良昭宮司