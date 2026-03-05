◆オープン戦ナショナルズ５―１ベネズエラ（４日、米フロリダ州ウエストパームビーチ＝カクティパークオブザパームビーチ）ベネズエラ代表がナショナルズとオープン戦を行い、１−５で敗れた。前日のアストロズ戦も敗れており、Ｄ組で突破を有力視されている強豪が、まさかのオープン戦連敗で本大会に臨むことになった。オープン戦だからとはいえ、日本ではまず見られない場面が訪れた。８回表、ベネズエラの攻撃でナ軍打者