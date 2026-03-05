２０１８年平昌五輪スピードスケート２冠の高木菜那さんが兄についてつづり、きょうだい３ショットを披露した。妹・美帆が現役引退を表明したことを受けて、菜那さんは４日に自身のインスタグラムで一枚の写真をアップした。兄、妹と撮影したきょうだい写真で、「兄の影響で始めたスピードスケート。いつの間にか私達兄妹にとってすごく大切なものになってたなとしみじみ」とつづった。その後ストーリーズでもこの写真をアッ