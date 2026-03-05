3月に入り冬の寒さもやや和らぎつつあるなか、気象情報各社は桜の開花予想を発表。お花見の季節が間もなく訪れるが、調査会社のインテージは5日、花見に関する調査結果を発表し、花見にかける予算が6383円と、前年より1000円以上減った事が分かった。調査は全国の15〜79歳の男女2500人を対象に行われた。調査によると、今年の花見を「予定している」人は38.0％で、前年の40.1％から2.1ポイント減った。コロナ渦後のここ数年は回復