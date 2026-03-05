阪神は５日、藤川球児監督ら首脳陣、球団フロント、選手らが毎年恒例の必勝祈願で西宮市内の西宮神社を訪れた。開幕前の恒例行事で村上頌樹選手会長ら選手も神妙な表情で、シーズンの無事を祈願。ファン約500人も駆けつけた。村上は「ここからいよいよ試合が始まっていくという気持ち。しっかりケガなく1年間頑張りたい」と気を引き締めた。