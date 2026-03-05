他人名義の免許証で不正に銀行口座を開設したなどとして男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された堀江拓美容疑者は去年、他人名義の免許証の画像で不正にインターネットの銀行口座を開設してカードローンを契約し、80万円をだまし取った疑いなどがもたれています。堀江容疑者のパソコンには画像を立体的に映す機能が備わったアプリが入っていて、これで銀行の生体認証を突破したとみられるということです。堀江容疑者は秘