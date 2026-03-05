イラン情勢の緊迫化を受け、小泉防衛相は、防衛省に、自衛隊機による日本人の退避に備えた準備への着手を指示しました。防衛省によりますと、ここ数日のイラン情勢の緊迫化を踏まえ、「自衛隊機による日本人の輸送を行う可能性が高まっている」として、5日未明までに小泉大臣から派遣に向けた準備への指示があったということです。これを受け、防衛省は、現地にいる日本人の状況把握、自衛隊の部隊を進出させるルートの検討、使用