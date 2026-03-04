桜樹ルイ『裸の女王』（双葉社）が2026年3月18日に発売される。 【写真】桜樹ルイ『裸の女王』書影を見る 村西とおる監督率いるダイヤモンド映像でトップスターとなり、以降もアダルトの世界のみならずテレビのバラエティ番組や学園祭にも進出しているセクシー女優・桜樹ルイ。そんな彼女が激動の半生をベースに書き下ろした半自伝的小説が本書だ。 中森明菜に憧れてさまざまなオーディションを