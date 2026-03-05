京王相模原線と中央線をタテ移動京王バスが2026年4月1日に聖蹟桜ヶ丘・府中エリアを走る路線バスのダイヤ改正を行います。そのなかで実証的に運行していたロングランの系統「永80」「永81」が廃止されます。 【長いっ！】これが廃止される「多摩川越えロングランバス」です（地図／写真）両系統は京王相模原線の京王永山駅（多摩市）と、JR中央線の西国分寺駅エリアを南北につなぎます。「永80」が永山駅→総合医療センター、