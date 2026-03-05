札幌・北警察署は2026年3月3日、住所不定・自称会社員の男（26）と神奈川県川崎市の事務員の女（28）を職業安定法違反の疑いで逮捕しました。2人は2025年7月29日、共謀の上、SNSで特殊詐欺などの実行役を募集し、応募した相手に対して、闇バイトの“受け子”などに勧誘した疑いが持たれています。警察によりますと、特殊詐欺の闇バイト募集に関して、職業安定法違反を適用するのは北海道警察としては初めてということです。警察は2