滋賀県警高速隊によると、３月５日（木）朝、北陸自動車道上り線（米原方面）の柳ヶ瀬トンネルで、故障で停車していた大型トラックに、別の大型トラックが追突する事故がありました。他に巻き込まれた車はなく、大型トラック２台の運転手も含めケガ人はいませんでした。この事故の影響で、５日午前１０時半時点で、北陸道上り線の敦賀ＩＣ〜木之本ＩＣが通行止めとなっています。解除の見通しは立っていないということです。