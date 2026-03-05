元タレントの木下優樹菜さん（38）が、Instagramのストーリーズを更新し、3人分のお弁当を紹介した。【映像】ベッドで撮影した恋人との姿や手作り弁当13歳の長女・莉々菜さんと10歳の次女・茉叶菜さん、2人の娘を育てている木下さん。元プロサッカー選手の交際相手“みゆたん”こと三幸秀稔さんを「ステップファミリー」と紹介し、SNSでは一緒のベッドで寝ている姿や手つなぎデートの様子など、仲むつまじい動画も公開している