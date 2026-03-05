BTSが5日、公式SNSにカムバックを告知した。「ARIRANG（BTS THE COMEBACK LIVE−ARIRANG）」の予告映像とポスターを公開した。夜を背景にした映像は、これまでのコンサート会場で何度も響き渡った、ARMY（アーミー、公式ファン名）の声援からスタートした。その歓声を聞いたメンバー7人は「本当に会いたい」との心境を語り、ファンへの気持ちを伝えた。直後にリーダーRMが「ファンのみなさんに戻ると約束しましたね」という英語の