BTSのJUNG KOOKが、“食いしん坊スター”1位に輝いた。JUNG KOOKは、韓国の音楽配信プラットフォームBugsが実施した「新年にトックッ（餅スープ）10杯を一緒に食べたい食いしん坊スター」投票で55万9347票（得票率60.8%）という圧倒的な支持を集め、1位を獲得した。【写真】プロ級!?JUNG KOOK、パスタを作る様子を披露JUNG KOOKは普段から大食いで美食家なイメージがあり、世界中のファンの間で“食いしん坊アイコン”として知られ