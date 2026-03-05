右を向いても大谷、左を向いても大谷。これほどまでになると、この国を「オオタニホン（大谷日本）」と呼んでも過言ではないだろう。【写真】大谷翔平の前で大胆に…女優の“レギンス始球式”これは、本日開幕のWBCを取材するため、日本を訪れた本紙『スポーツソウル』記者の率直な感想である。東京は今、まさに“大谷翔平フィーバー”の真っ只中だ。1次ラウンド開幕を翌日に控えた4日、公式練習が行われた東京ドーム周辺は、至る