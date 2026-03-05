俳優シム・ジンボさんが突然この世を去ってから、今日で8年になる。シム・ジンボさんは2018年3月5日、自宅で心臓まひのため亡くなった。享年42歳。【写真】突然この世を去ったシム・ジンボさん故人は当時一人暮らしをしており、自宅を訪れた母親が発見したと伝えられていて、痛ましさをいっそう増している。突然の訃報に、同僚やファンも深い悲しみに包まれた。シム・ジンボさんは延世（ヨンセ）大学環境工学科を卒業後、ソウル芸