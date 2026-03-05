B-R サーティワンは、3月6日(金)から、「サンリオキャラクターズ パレット4」を通年販売する。価格は税込3,500円。株式会社サンリオのキャラクターであるハローキティ、シナモロール、ポムポムプリン、クロミの4つのピースがひとつになったパレットケーキが、アイスクリームパーラーをテーマにかわいくなって登場する。今回登場する「サンリオキャラクターズ パレット4」は、ワッフルコーンに盛りつけたアイスクリームをイメージし