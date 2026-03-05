受付期間：3月5日12時～3月16日15時 当選発表：3月18日 発送日：4月 【HG 1/144 アリュゼウス】 価格：13,200円 【HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)】 価格：7,700円 BANDAI SPIRITSは、通販サイト「プレミアムバンダイ」にてプラモデル「HG 1/144 アリュゼウス」と「H