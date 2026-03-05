【新華社天津3月5日】中国天津市の天津国際クルーズ母港に3日、韓国を出発したアメリカのクルーズ船運航会社「オーシャニア・クルーズ」の「レガッタ」が入港した。中国北部に入港した今年最初のクルーズ船となる。米国、カナダ、オーストラリアなど20以上の国と地域の乗客約600人は、天津で2日間滞在し、黄崖関長城や古文化街、五大道などの名所を巡り、歴史や文化に触れる。（記者/李帥）