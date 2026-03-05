江蘇省連雲港港のコンテナ埠頭にある積み下ろし作業エリア。（１月２８日、ドローンから、連雲港＝新華社配信／王春）【新華社北京3月5日】中国で5日開幕した第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議に提出された政府活動報告は、2026年の国内総生産（GDP）成長率目標を4.5〜5％とし、実際の取り組みでより良い結果を目指すとした。