ゼッテリアでは、春の訪れを感じる「抹茶フェア」を期間限定で開催します。香り高く奥深い味わいの抹茶を使ったシェーキやスイーツが登場し、和の風味を手軽に楽しめるラインナップがそろいました。ちょっとした休憩やご褒美タイムにもぴったりなメニューは、抹茶好きの方はもちろん春らしい味わいを楽しみたい方にもおすすめです♡ 抹茶の味わいを楽しむシェーキ 黒糖ゼリー＆抹茶パフェ