信者の高額献金や霊感商法などが問題となった世界平和統一家庭連合（＝旧統一教会）を巡り、東京高裁は4日、教団の解散を命じる決定をしました。これを受け、最高裁の判断を待たずに教団の財産を清算する手続きが始まります。どう進むのでしょうか？■教会など「不動産」売却の可能性も藤井貴彦キャスター「4日の決定を受けて、今後、被害者への救済はどのように進むのか。そして教団の宗教活動はどうなるのでしょうか？」小栗泉・