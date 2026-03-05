『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。 【写真を見る】【ごみ清掃芸人】 「牡蠣の殻は可燃ごみです」「焼き牡蠣にしても燃えないから不燃ごみと勘違いしている方が多いそうです」 【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは「牡蠣の殻は可燃ごみです。」と投稿。続けて「焼き牡蠣にしても燃えないから不燃ごみと勘違いしている方が多