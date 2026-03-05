イランの支援を受けるレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラの指導者が演説し、イスラエルへの攻撃について停戦合意を守らなかったことへの報復だと非難したうえで「決して降伏しない」と述べて、攻撃を続ける姿勢を示しました。ヒズボラの指導者カセム師は4日、テレビ演説で、イスラエルがおととし11月に停戦合意した後も繰り返しレバノン領内に攻撃を行い、「合意を守らなかった」と非難。そのうえで、イスラエルへの攻撃は