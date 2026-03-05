バドミントンの全英オープン第2日は4日、英国のバーミンガムで各種目の1回戦が行われ、シングルスの女子で山口茜がタイ選手に2―0でストレート勝ちし、郡司莉子（ともに再春館製薬所）とともに2回戦に進んだ。宮崎友花（ACTSAIKYO）は奥原希望（東京都協会）を2―1で破り、勝ち上がった。男子の奈良岡功大（NTT東日本）らは敗退した。ダブルスでは女子の福島由紀（岐阜Bluvic）松本麻佑（ほねごり）組、岩永鈴、中西貴映組（