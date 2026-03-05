賞味期限内にもかかわらず廃棄せざるを得ないといった食品ロスの解消を目指し、福岡市地下鉄七隈線の天神南、橋本の両駅に、店頭に並べられないパンを販売するロッカー型の自動販売機が設置された。（後藤茜）市がフードロス削減の一環として企画し、コインロッカーを取り扱う「アルファロッカーシステム」（横浜市）が設置、運営を担う。天神南駅では２月２０日、橋本駅では同２１日に稼働を始めた。同社は関東を中心に同様の