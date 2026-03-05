米下院司法委員会の公聴会で証言するボンディ司法長官＝2月11日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米下院監視・政府改革委員会は4日、ボンディ司法長官に対し、少女らの性的人身売買罪で起訴され自殺した富豪エプスタイン氏の資料開示を巡る司法省の対応について証言を命じる召喚状を出すことを決めた。司法省は1月に300万ページ以上を公開して幕引きを図ったが、トランプ大統領に関連する一部を隠していると報道