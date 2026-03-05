◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC オーストラリア−チャイニーズ・タイペイ（5日、東京ドーム）試合前の会見でチャイニーズ・タイペイの曾豪駒(ツェン・ハオジュ)監督は、MLBデトロイト・タイガースの若手有望株である李灝宇(リー・ハオユー)選手がケガのため、出場を辞退することになったと明かしました。曾監督は会見で「軽い肉離れのような状態」とのみ明かし、ケガをした箇所には触れませんでしたが