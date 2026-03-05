歌手の三浦大知（38）が5日、インスタグラムのストーリーズを更新。自身の楽曲を使用して現役引退の意向を表明したスピードスケートの高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）にメッセージを送った。夏季を含めて日本女子最多のオリンピック（五輪）メダル通算10個を誇る高木は4日、自身のインスタグラムを更新し、世界選手権（5〜8日、オランダ・ヘーレンフェイン）終了後に現役引退する意向を示した。ストーリーズでも、レース後の日の