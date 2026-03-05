◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC (6日、東京ドーム)2026年WBCが5日、ついに開幕。日本代表・侍ジャパンが所属するプールCの初戦が行われます。オープニングマッチはオーストラリア対チャイニーズ・タイペイが昼12時プレイボール、同日よる7時に韓国対チェコが行われます。侍ジャパンの初戦は6日のよる7時、相手は前回プレミア12で唯一日本に勝ったチャイニーズ・タイペイとなっています。そのほかのプールは