TBS系「news23」のキャスターを務めるフリーアナウンサー小川彩佳（41）は、4日夜の放送を欠席した。番組冒頭で、コンビを組む藤森祥平キャスターが「今日は小川さんは取材に出ています。上村さんとお伝えします」と、説明。小川の代理で出演した同局の上村彩子アナウンサーが「よろしくお願いします」とあいさつし、この日の放送がスタートした。