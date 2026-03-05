テレビアニメ「ちびまる子ちゃん」（フジテレビ系列）の新エンディング主題歌を、シンガーソングライターの宇多田ヒカルさんが担当することが3月5日に発表されました。新エンディングのタイトルは「パッパパラダイス」。作詞・作曲は宇多田さん自身が手がけ、プロデューサーとして宇多田さんとヘンリー・バウワーズ＝ブロードベント氏が参加しています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「ちびまる子ちゃん」