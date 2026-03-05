4日午前9時すぎ、三重県松阪市や伊勢市など南部を中心とした県内の9つの市と町で大規模な停電が発生しました。この停電により、公共交通機関などにも影響が出ました。中部電力パワーグリッドによりますと、停電戸数は最大で約19万8000戸に達し、伊勢市、志摩市、松阪市、鳥羽市、玉城町、明和町、多気町、南伊勢町、度会町の9市町に影響が及びました。停電は正午ごろまでに全て復旧しました。この停電の影響で、JRでは「快速みえ」