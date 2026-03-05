伊藤健太郎の写真集『JUNCTION』（東京ニュース通信社／2026年3月10日発売）の通常版＆限定表紙版のカバーが発表された。 【写真】『JUNCTION』通常版＆限定表紙版カバー オフィシャルファンクラブ「The swells」を開設したほか、今夏放送・配信の「連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―」で主演を務める伊藤健太郎。 このたび発売される写真集『JUNCTION』通常版のカバーに