「鳩サブレー」でおなじみの豊島屋は、3月6日（金）8時10分〜3月7日（土）8時10分の期間、鎌倉本店限定のポーチや数量限定の不思議なグラスを、公式オンラインストアで販売する。【写真】冷たい飲み物を入れると色が変わる！不思議なグラスも■1日限定の貴重な機会今回、3月6日（金）を“鳩サブローの日”として特設販売ページより1日限定展開されるのは、「鳩ぽっぽーち」と「不思議グラス つめたくしてね」の2種類。「鳩