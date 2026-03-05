【ワシントン＝淵上隆悠】米国のヘグセス国防長官は４日、対イラン軍事作戦についての記者会見で、トランプ大統領の暗殺を計画したグループの指導者を３日の空爆で殺害したと明らかにした。ヘグセス氏は、グループや暗殺計画の詳細については踏み込まず、「イランはトランプ氏を殺そうとしたが、最後に笑ったのはトランプ氏だ」と語った。イランは、２０２０年１月に精鋭軍事組織「革命防衛隊」のガセム・スレイマニ司令官を