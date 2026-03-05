忙しい平日でもパパッと作れる、まぜるだけドリア。ホワイトソースはレンチン2回で完成。カレー風味のご飯にたっぷりかけて焼けば、満足感ばっちりのごちそうに。チーズと卵のとろ〜り具合もたまらない。むずかしい工程は一切なく、手間がかかるイメージを覆す一皿です♪『カレードリア 温泉卵のせ』のレシピ材料（2人分）〈ホワイトソース〉小麦粉……大さじ1と1/2 水……大さじ2 牛乳……1カップ 塩……小さじ1/3 ミック